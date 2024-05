Na verloren finale en drie halve finales pakt Wilson eerste wereldtitel snooker

Kyren Wilson heeft maandagavond in Sheffield de wereldtitel snooker voor zich opgeëist. De 32-jarige Engelsman versloeg in de finale de 30-jarige Welshman Jak Jones met 18-14.

Wilson sloeg zondag direct zijn slag in de eerste sessie van de finale: hij won de eerste zeven frames. Jones, die vorig jaar bij zijn WK-debuut de laatste acht haalde, gaf niet op en bleef knokken, ook toen hij op een 10-17 achterstand kwam. Jones speelde echter te slordig en kwam nooit dichterbij dan tot op drie frames.

Negende titel

Wilson speelde zijn tiende WK, reikte drie keer eerder tot de halve finales en verloor in 2020 de finale van Ronnie O'Sullivan. 'The Warrior' pakte zijn negende proftitel in zijn 21ste finale.

Voormalig wereldkampioenen O'Sullivan, John Higgins en Judd Trump vlogen er in de kwartfinales uit. Titelverdediger Luca Brecel strandde in de eerste ronde.