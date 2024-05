Israël neemt grensovergang Rafah in, Egypte noemt het gevaarlijke escalatie

Correspondent Israël en Palestijnse gebieden Nasrah Habiballah:

"We weten niet of dit nou het grootschalige grondoffensief van het Israëlische leger in Rafah is, waar Israël al maanden mee dreigt. Er is veel onduidelijk over de situatie en over de schaal. Het gaat volgens Israëlische media om een gerichte aanval met tanks en er zijn luchtaanvallen uitgevoerd, maar ik moet er wel bij zeggen dat die luchtaanvallen eigenlijk nooit zijn gestopt.

Het is afwachten of de kans op een staakt-het-vuren nu is verkeken. In principe gaan de gesprekken in Caïro vandaag wel gewoon weer door, zoals het er nu naar uitziet. Er reist een nieuwe delegatie van Hamas naar Caïro en ook Israëlische media melden dat er vanuit Israël een delegatie die kant wordt opgestuurd. Verder proberen de bemiddelende partijen, met Egypte, Qatar en de VS, aan alle kanten druk te zetten op Israël en Hamas om alsnog tot een deal te komen."