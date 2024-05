Grote brand verwoest binnenspeeltuin in Leek

Het familiepark heeft tientallen attracties en speeltoestellen. De overdekte speeltuin is volledig verloren gegaan. In de hal zaten onder meer een skelterbaan en restaurant. De rest van het speelpark bleef onaangetast. "Het is een grote brand geweest, maar de brandweer was er gelukkig snel bij", zegt directeur van Familiepark Nienoord Harold de Vries.

Meivakantie

De directeur is geschrokken van de brand en hij is bang voor de gevolgen voor het bedrijf. "Heel, heel, heel sneu. En heel erg. Midden in de meivakantie, het begin van het seizoen. Net voor Hemelvaart, altijd een van de drukste weekenden voor ons."

Wanneer het familiepark weer open kan, is nog onbekend.