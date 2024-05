Wekdienst 7/5: Poetin wordt beëdigd • Eerste halve finale Songfestival

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En hier zie je waar wordt gewerkt aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Russische president Vladimir Poetin wordt beëdigd voor zijn vijfde termijn. Hij won in maart zoals verwacht ruimschoots de verkiezingen, die volgens westerse waarnemers niet eerlijk zijn verlopen door het ontbreken van oppositie. De ceremonie in het Kremlin begint om 11.00 uur.

De Chinese president Xi Jinping brengt een bezoek aan de Servische hoofdstad Belgrado. Hij woont daar een herdenking van een NAVO-bombardement 25 jaar geleden, waarbij ook drie Chinezen om het leven kwamen.

Om 21.00 uur begint in Malmö de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Joost Klein komt met Europapa donderdag in actie in de tweede halve finale.

Dit is er vannacht gebeurd:

De politie in Amsterdam heeft een demonstratie van pro-Palestijnse betogers op de campus van de Universiteit van Amsterdam (UvA) beëindigd. Daarbij zijn 125 mensen aangehouden.

De politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente besloten vannacht het protestkamp te ontruimen, omdat er volgens hen sprake was van erfvredebreuk. De universiteit vroeg de demonstranten gisteravond al meerdere keren om te vertrekken, maar niet iedereen wilde daar gehoor aan geven.

De betogers eisten dat de Amsterdamse universiteiten hun banden met Israël verbreken. Ze blokkeerden twee bruggetjes en de toegang tot de campus bij de Nieuwe Prinsengracht met pallets en andere spullen.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Rijkswaterstaat is gisteren begonnen met het plaatsen van zes grote pompen in een nieuw gemaal in de Afsluitdijk. De pompen zijn bijna 12 meter hoog en wegen 90 ton. Ze moeten zorgen voor een betere afvoer van water uit het IJsselmeer naar de Waddenzee.

Rijkswaterstaat noemt het plaatsen van de pompen precisiewerk. Het hijsen kan alleen als het niet te hard waait. Ook is de ruimte beperkt. Bij het plaatsen van de pompen in het betonwerk van het gemaal is er een speling van 8 millimeter.

Bekijk in een timelapse-video hoe dat in z'n werk ging: