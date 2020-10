Joost Eerdmans nummer 4 op lijst Forum voor Democratie

Joost Eerdmans staat als vierde op de kandidatenlijst van Forum voor Democratie, bevestigt hij na een interview met De Telegraaf. Eerdmans was eerder Kamerlid voor de Lijst Pim Fortuyn. Hij is nu nog gemeenteraadslid voor Leefbaar Rotterdam.

Forum voor Democratie maakt de eerste tien namen van de kandidatenlijst komend weekend bekend. Op nummer 1 en 2 staan de huidige Forum-Kamerleden Thierry Baudet en Theo Hiddema. Op nummer drie zou mogelijk de vrouwelijke arts-onderzoeker Nicki Pouw komen. Zij zit nu al voor Forum in de Eerste Kamer.

'Erfenis van Fortuyn'

Eerdmans, die achter de schermen al langer actief was voor Forum voor Democratie, zegt in De Telegraaf dat hij altijd de ambitie heeft gehouden om in de Tweede Kamer terug te keren, omdat er wat hem betreft landelijk te weinig is gebeurd met "de erfenis van Pim Fortuyn". Hij ziet in FvD een partij "met potentie om in het kabinet te komen" .

Overigens zegt Eerdmans dat hij "niet met complotten geassocieerd wil worden", wat bij Forum voor Democratie wel vaak gebeurt. "Mensen met complotten en waanideeën dat Bill Gates het virus in wil spuiten, daar verzet ik me tegen, Ik vind het wel aantrekkelijk dat bij Forum allerlei meningen gehoord worden."