Stress in Kralingen en Europese dromen; wat staat er op het spel in laatste eredivisieduels?

Mocht FC Twente of AZ na de zomerstop twee voorrondes overleven, zijn er komend seizoen voor het eerst sinds 2002 drie Nederlandse clubs vertegenwoordigd in het hoofdtoernooi van de Champions League.

Ook Europa in

Voor de nummer vier van de eredivisie (AZ of FC Twente) ligt de Europa League in het verschiet. Geen voorronde, maar direct de koker in voor de loting van de - ook daar - vernieuwde hoofdfase met in totaal 36 ploegen.

Een tweede Nederlandse club kan zich daar nog bij voegen, door op de vijfde plaats de play-offs te ontlopen en de voorrondes van de Europa League te overleven. Op dit moment koerst Ajax af op die route, met dank aan de bekerwinst van rivaal Feyenoord. Ajax speelt nog thuis tegen Almere City en uit bij het gedegradeerde Vitesse,

NEC heeft na de 0-3 zege bij Excelsior van maandagavond twee punten minder dan de Amsterdammers. De Nijmegenaren krijgen zondag Feyenoord op bezoek en eindigen het seizoen in Almere.