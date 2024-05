Veelbesproken songfestival van start: veel politie, vlaggenverbod en oude bekenden

De televisiekijker krijgt - als alles volgens planning verloopt - waarschijnlijk weinig mee van alle maatregelen en wacht vanavond een eerste halve finale vol spektakel, waar het songfestival om bekendstaat.

Met in het eerste deel gelijk al opvallende inzendingen, zoals de Ierse Bambi Thug, een van de donkerste en meest duistere acts ooit op het festival met verwijzingen naar hekserij. En ook Finland, met twee artiesten die zichzelf hebben vernoemd naar besturingssysteem Windows95 en hun optreden beginnen in een groot ei.

De topfavoriet van de avond is waarschijnlijk Kroatië, dat als zevende aan de beurt is. Zanger Baby Lasagne treedt op met zijn nummer Rim Tim Tagi Dim, dat veel weg heeft van de Duitse metalband Rammstein. Het gaat over jongeren die in Kroatië massaal wegtrekken naar het buitenland, omdat ze in eigen land geen toekomst meer zien.

Oude bekende

Ook Luxemburg doet mee vanavond. En dat is best bijzonder, want dat is voor het eerst in dertig jaar. Omroepen in Luxemburg vonden deelname al die tijd te duur, maar door een bijdrage van de regering is het land er nu voor het eerst sinds 1993 weer bij. Zangeres Tali sluit de show af met het nummer Fighter.

In de eerste halve finale vanavond proberen vijftien landen bij de beste tien te eindigen. Anders dan in de finale, tellen vanavond alleen de stemmen thuis mee.