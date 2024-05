Verplicht diploma dwingt keeperstrainers tot pensioen: 'Je moet bijna video-analist zijn'

Wapenaar sorteerde al járen geleden voor op de verplichte opleiding. Al in 2012. Het was de eerste pilot van de KNVB. "Ik vind het wel een mooi verhaal. Toen al zeiden ze dat het uiteindelijk verplicht zou worden. En dan vraag je je in 2017 of zo wel af: gaat het ooit nog gebeuren? Maar ik ben heel blij dat ik toen de cursus heb gehaald. Het heeft mij veel structuur gegeven. Dat is erg prettig werken. En dan weet de hoofdtrainer ook wat je doet."

De lat van de cursus ligt best hoog, zegt de oud-doelman van onder meer Utrecht en Vitesse. "Het is veel werk, zeker als je al keeperstrainer bént, is het best lastig combineren allemaal qua tijd. Veel huiswerk, opdrachten maken. Er zitten nu echt veel keeperstrainers op die cursus te bikkelen."

"Het is óverprofessionalisering, als je het mij vraagt", zegt Van Duijnhoven. "Het is echt een pittige cursus. Met ontiegelijk veel computerwerk. En onze generatie is niet zo sterk op de computer, hè. Je moet bijna professioneel video-analist zijn. Er komt natuurlijk nu een generatie aan die dat wel kan. Maar ik denk dat ze vergeten zijn dat wij, ook Sander Boschker, 500 wedstrijden op het hoogste niveau hebben gespeeld. Veel ervaring gaat zo verloren."