Zonnepanelen minder lucratief, 'maar leveren nog altijd 17 jaar gratis stroom'

Tegelijk benadrukt Van der Ende dat zonnepanelen nog altijd heel lucratief zijn. Milieu Centraal berekende dat mensen hun zonnepanelen mét terugleverkosten in zo'n acht jaar terugverdienen. Zonder terugleverkosten was dat vijf jaar. "Nou is dat verschil best groot, maar dat zegt eigenlijk niet zo veel. Want die panelen liggen wel 25 jaar op je dak, dus je hebt alsnog zeventien jaar gratis stroom."

"Bovendien ben je niet afhankelijk van een grillige energiemarkt. Je wekt je eigen groene stroom op en dat is goed voor het klimaat en je portemonnee."

Thuisbatterij

Zonnepanelen zouden nog winstgevender zijn als alle opgewekte energie door de eigenaren gebruikt zou kunnen worden. Grote batterijen om overtollige zonnestroom op te slaan zijn vooralsnog duur, maar de terugleverkosten vormen een extra financiële prikkel. Bouman: "Thuisbatterijen worden rendabeler naarmate de terugleverkosten hoger worden."

Hoe dan ook blijven zonnepanelen een goede investering, zegt Van den Ende. Mensen die al panelen hebben, betalen wel elke maand een paar tientjes meer dan waar ze van uitgingen bij aanschaf. Oneerlijk, vinden sommigen. Van der Ende: "Het is raadzaam om dan extra goed te kijken bij welk energiebedrijf je zit, want de verschillen zijn best heel groot."

Nederland heeft relatief de meeste zonnepanelenbezitters. Maar China is de grote aanjager van de groei van zonnestroom: