Langverwachte lancering Boeing Starliner uitgesteld door technische fout

De langverwachte lancering van het eerste ruimtevaartuig van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing, de CST-100 Starliner, is zeker 24 uur uitgesteld.

De eerste bemande testvlucht zou rond 04.30 uur Nederlandse tijd opstijgen in Florida. Zo'n twee uur voor de lancering bleek er een technisch probleem te zijn met een zuurstofklep van de Atlas V-raket, aldus Boeing.

Techneuten konden het probleem niet direct oplossen. Het is nog niet duidelijk wanneer de Starliner alsnog gelanceerd wordt.

De bemande missie had eigenlijk al in 2018 uitgevoerd moeten worden, maar werd meerdere keren vertraagd door ontwerpfouten. Het project is honderden miljoen dollars duurder dan oorspronkelijk begroot.