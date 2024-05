Colombiaanse ELN gaat weer mensen ontvoeren voor losgeld

De Colombiaanse terreurgroep ELN gaat toch weer mensen ontvoeren voor losgeld. In december zei ELN nog daarmee te stoppen als een staakt-het-vuren tussen de groep en de Colombiaanse regering werd verlengd.

De rebellengroep zegt nu dat de regering de afspraken niet is nagekomen die zijn gemaakt bij vredesonderhandelingen. De regering doet er volgens de rebellen te lang over om een fonds op te richten, terwijl dat wel de afspraak zou zijn geweest.

Sinds eind 2022 zijn er zes gespreksrondes geweest tussen het linkse Nationaal Bevrijdingsleger ELN en de Colombiaanse overheid. Doel daarvan is dat de rebellen hun wapens neerleggen en re-integreren in de samenleving. De afgelopen maanden liepen de onderhandelingen spaak, waarna ELN besloot de gesprekken voor april op te schorten.

Belofte aan samenleving

De Colombiaanse regering zegt in een verklaring te hopen dat ELN nog terugkomt op zijn beslissing. "We hopen dat het ELN zijn belofte aan de Colombiaanse samenleving en de internationale gemeenschap nakomt om een einde te maken aan elke vorm van ontvoering."

Het ELN vecht al sinds 1964 tegen de regering van Colombia. Door mensen te ontvoeren voor losgeld kunnen de rebellen hun strijd blijven financieren. Bij het conflict zijn zeker 450.000 mensen om het leven gekomen.

In oktober kwam de rebellengroep opnieuw wereldwijd in het nieuws toen leden de ouders van Liverpool-voetballer Luis Díaz hadden ontvoerd. Zijn moeder werd snel bevrijd, maar zijn vader kwam pas na twaalf dagen vrij. Het ELN zei later dat de ontvoering een fout was geweest.