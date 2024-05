Amerikaanse soldaat opgepakt in Russische Vladivostok

Een Amerikaanse militair is opgepakt in de Oost-Russische stad Vladivostok. Hij was daar op bezoek bij een vriendin toen hij door de politie werd gearresteerd. De Russische autoriteiten beschuldigen hem ervan dat hij van haar heeft gestolen, zeggen Amerikaanse functionarissen.

De 34-jarige Gordon Black was gestationeerd in Zuid-Korea. Hij had onderweg moeten zijn naar huis, naar Fort Cavazos in de staat Texas. Hij reisde in plaats daarvan vorige week naar Rusland om een vriendin te zien, waar hij een affaire mee zou hebben.

Volgens functionarissen woonde de Russische vrouw tot voor kort nog in Zuid-Korea. Afgelopen najaar zouden ze ruzie hebben gehad, waarna zij het land had verlaten. Het is onduidelijk of ze dat uit eigen beweging heeft gedaan of dat de Koreaanse autoriteiten daarbij betrokken waren, schrijft persbureau AP.

Reis niet gemeld

Black had zijn tussenstop in Vladivostok niet gemeld aan zijn eenheid en had dus ook geen toestemming gekregen om naar Rusland te gaan. Het is onduidelijk of Amerikaanse militairen in het algemeen een reisverbod hebben voor Rusland, al raadt het ministerie van Buitenlandse Zaken Amerikaanse burgers af om naar het land te reizen.

Een woordvoerder van het Amerikaanse leger bevestigt de arrestatie van Black en zegt dat Buitenlandse Zaken consulaire hulp biedt aan de man. De diplomatieke relatie tussen de Verenigde Staten en Rusland is al slecht en wordt door deze nieuwe arrestatie van een Amerikaan volgens AP alleen maar moeizamer.

Meer Amerikanen vast

In Rusland zitten er ook andere Amerikanen vast. De twee bekendste zijn ex-marinier Paul Whelan en The Wall Street Journal-correspondent Evan Gershkovich. De Amerikaanse regering zegt dat zij onterecht worden vastgehouden en probeert met de Russen te onderhandelen over hun vrijlating.

Daarnaast zit muzikant Travis Leake vast, die vorig jaar werd opgepakt voor drugsgerelateerde zaken. Docent Marc Fogel heeft vanwege soortgelijke aanklachten een gevangenisstraf van zestien jaar opgelegd gekregen. Verder zitten ook nog Alsu Kurmasjeva en Ksenia Chavana in hechtenis, die beide een dubbele nationaliteit hebben.