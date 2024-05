Gebouw in aanbouw ingestort in Zuid-Afrika, twee doden en tientallen vermisten

In de Zuid-Afrikaanse kuststad George is een appartementsgebouw in aanbouw ingestort. Daarbij kwamen 2 bouwvakkers om het leven en raakten 53 andere bedolven onder het puin. Twintig andere bouwvakkers zijn gered en worden in het ziekenhuis aan hun verwondingen behandeld.

Gevreesd wordt dat er onder het puin meer doden liggen. Meer dan honderd reddingswerkers zijn aanwezig op de bouwplaats. Ze zullen waarschijnlijk de hele nacht doorwerken met snuffelhonden, kranen en ander zwaar materieel in de hoop dat ze nog overlevenden kunnen bevrijden.

Het ongeval gebeurde net na 14.00 uur in George, een stad aan de zuidkust, zo'n 400 kilometer ten oosten van Kaapstad. 75 bouwvakkers waren aan het werk toen het appartementencomplex met meerdere verdiepingen instortte. Het is onduidelijk hoe het gebouw heeft kunnen instorten. De autoriteiten hebben een onderzoek aangekondigd.