Politie beëindigt demonstratie pro-Palestijnse betogers op campus UvA

Gistermiddag kondigde de UvA aan om aangifte tegen de demonstranten te doen als zij daadwerkelijk op het terrein zouden overnachten. Een NOS-verslaggever ter plekke schatte dat er rond 23.00 uur nog honderden betogers op de campus waren. Een deel van hen was van plan daar te blijven slapen.

Op universiteiten in de Verenigde Staten waren de afgelopen weken al pro-Palestijnse protesten. Bij de ontruiming van de Columbia University in New York arresteerde de politie bijna 300 mensen. Op UCLA in Los Angeles braken vorige week dinsdag gevechten uit nadat pro-Israëlische tegendemonstranten hadden geprobeerd de barricades omver te trekken die de pro-Palestijnse studenten hadden opgericht.