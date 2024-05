United afgedroogd door Crystal Palace, Europees voetbal ver weg voor Ten Hag

Manchester United kwam in Londen na twaalf minuten op achterstand. Michael Olise kreeg ruimte om uit te halen van een meter of twintig en schoof de bal beheerst in de hoek buiten bereik van André Onana.

United wilde wel daarna, maar vijf minuten voor rust werd het erger voor de ploeg van Ten Hag. Na knullig balverlies op het middenveld speelde Jean-Philippe Mateta verdediger Jonny Evans kinderlijk eenvoudig uit en hij ramde de bal achter Onana: 2-0.

Heel even hoop

Na 52 minuten was er een beetje hoop toen United scoorde, maar Casemiro stond buitenspel op het moment dat hij de bal van Christian Eriksen inkopte. Even later was Crystal Palace na een schitterende aanval dichtbij de 3-0. Eberechi Eze schoot na een mooie hakbal van Olise naast.