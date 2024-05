Volkskrant winnaar van journalistieke prijs De Tegel

De meest prestigieuze journalistieke prijzen van Nederland zijn vanavond uitgereikt in Den Haag. De tien beste journalistieke producties van vorig jaar werden beloond met een Tegel.

Grote winnaar is de Volkskrant, met Tegels in de categorieën Eerstelijns Verslaggeving en Nieuws. De reportages uit Israël van Rob Vreeken voor De Volkskrant worden door de vakjury geprezen.

"Zijn verhalen tonen aan waarom we verslaggevers ter plekke hebben en moeten houden, met diepe kennis van een conflict. Vreeken geeft de actualiteit een menselijk gezicht en voorziet hem van context.", aldus de jury over de winnaar van de Tegel voor de Eerstelijns Verslaggeving.

In dezelfde categorie was ook het NOS-liveblog over de Hamas-aanval op Israël van 7 oktober vorig jaar genomineerd, evenals reportages van Nieuwsuur daarover.

'Gesprek op gang brengen'

In de categorie Nieuws won het onderzoeksverhaal over de werkcultuur bij NOS Sport. De makers zeiden in een reactie dat de nasleep van die publicatie ze niet ongeroerd heeft gelaten.

"Het was best ingewikkeld. Ik was laatst ook bij het kort geding van Tom Egbers. Dan zie je wat het met hem heeft gedaan en dat laat je ook niet helemaal koud."

"We hebben een gesprek op gang willen brengen en dat is gelukt, denk ik, met deze maatschappelijke discussie. Dat weegt dan net wat zwaarder dan hoe pijnlijk het voor iemand persoonlijk is."