Doden bij mesaanval bij kerk in Nice, 'vrouw onthoofd'

In de Franse stad Nice zijn zeker twee mensen om het leven gekomen en meerdere mensen gewond geraakt bij een aanval met een mes. De dader sloeg toe in de buurt van de kerk de Notre-Dame in de stad.

Meerdere media schrijven dat er een persoon is onthoofd. Volgens persbureau Reuters gaat het om een vrouw, nieuwssite Nice Matin schrijft dat de onthoofding in de kerk plaatsvond.

Een verdachte is opgepakt door de politie. Franse media melden dat hij gewond is geraakt bij de arrestatie en naar het ziekenhuis is gebracht.

Details over een motief zijn nog niet bekend. De burgemeester van de stad spreekt van een terroristische daad. De politie roept mensen op het centrum van Nice te mijden.