Doden bij terreuraanslag bij kerk in Nice, 'vrouw onthoofd'

In de Franse stad Nice zijn meerdere personen gedood en een aantal mensen gewond geraakt bij een aanval met een mes. De dader sloeg toe in de buurt van de kerk de Notre-Dame in de stad. Op basis van politiebronnen melden verschillende media dat er zeker drie mensen om het leven zijn gekomen. Onder meer Le Monde schrijft dat de dader eerst een vrouw in de kerk onthoofdde en daarna een medewerker neerstak. Het derde slachtoffer werd gedood in een bar voor de basiliek, waar ze haar toevlucht zocht.

Mesaanval bij kerk in Nice, politie sluit straat af - NOS

Hoeveel gewonden er zijn is onduidelijk. De politie roept mensen op het centrum van Nice te mijden. De omgeving van de kerk is geëvacueerd. Een verdachte is opgepakt door de politie. Hij is bij de arrestatie gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Details over een motief zijn nog niet bekend. De dader riep bij zijn arrestatie meerdere malen "Allahoe akbar", meldt de burgemeester van Nice. Hij spreekt van een terroristische daad.

Op Twitter schrijft de burgemeester dat de stad opnieuw slachtoffer is van 'islamofacisme'. Hij zegt mee te leven met nabestaanden van alle slachtoffers en de parochiegemeente van de Notre-Dame in het bijzonder. Priester Gil Florini zegt tegen BFMTV dat de kerk enkele dagen geleden is gewaarschuwd dat in aanloop naar Allerheiligen een kans op een terroristische aanval bestaat. "We waren een beetje op onze hoede, maar we dachten niet dat het op deze manier zou gebeuren."