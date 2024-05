NEC houdt druk op Ajax door zege op Excelsior, Chery grote man met twee goals

In de eerste helft waren er weinig kansen. Bram Nuytinck was na bijna een halfuur spelen namens NEC gevaarlijk. Hij kopte een voorzet van Chery hard richting het doel, maar ook recht op doelman Stijn van Gassel die de bal wist te keren.

Vijf minuten voor rust was het Excelsior dat een goede kans kreeg. Lance Duijvestein stuurde Troy Parrott met een fraai balletje weg, maar de Ierse spits schoot de bal voorlangs.

Roefs keept

Duijvestein was even later opnieuw gevaarlijk, met een uithaal van net buiten het strafschopgebied, maar hij zag zijn schot gesmoord worden. De corner die daarop volgde was ook dreigend, maar doelman Robin Roefs kon de bal uiteindelijk klemvast pakken. Roefs verving de zieke Jasper Cillessen.