Uitgebrande schuur blijkt drugslab, bewoner (51) aangehouden

In een schuur die vorige week in vlammen opging in Brabant zat een drugslab. Dat meldt de politie na onderzoek. De 51-jarige bewoner van het naastgelegen huis is aangehouden.

De brand woedde afgelopen donderdagavond in een houten schuur in het Brabantse dorp Zevenbergschen Hoek. Er waren ook kleine ontploffingen te horen, schrijft Omroep Brabant. Uiteindelijk heeft de brandweer het vuur geblust.

Grote hoeveelheden drugs

Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen, een politieteam dat bewijsmateriaal verzamelt in geval van een mogelijk drugslab, kwam erachter dat er in het pand een amfetaminelab zat.

De politie vond er grote hoeveelheden synthetische drugs. Onder meer 180 kilo amfetaminepasta, maar ook grondstoffen voor het produceren van synthetische drugs.

"Waar je zou verwachten dat de brand alles met de grond gelijk zou maken, kwamen nog opvallend veel aangetaste verpakkingen met chemicaliën tevoorschijn", zei de coördinator synthetische drugs bij de politie tegen het Brabants Dagblad.

Auto verplaatst

Kort na het uitbreken van de brand verplaatste de bewoner een auto met daarin twee kratten vol synthetische drugs. De auto met inhoud werd in de omgeving gevonden door agenten.

De bewoner wordt voorgeleid aan de rechter-commissaris, die bepaalt of hij langer vast moet blijven zitten.