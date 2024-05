Noodlijdend Vitesse spreekt van doorbraak, maar eigenaar Parry vindt dat club traag handelt

Vitesse denkt een belangrijke stap te kunnen gaan zetten met oog op het behoud van de proflicentie. Volgens de Arnhemse club is er goede hoop dat Coley Parry afziet van zijn claim op de aandelen van de degradant uit de eredivisie.

De Amerikaanse investeerder Parry en zijn Common Group laten tegenover de NOS een heel ander geluid horen. Volgens hen ligt de bal juist bij Vitesse, dat erg traag zou opereren in de zaak.

'Doorbraak'

Vitesse kampt met een schuld van zo'n 19 miljoen euro en moet de licentiecommissie voor 17 mei overtuigen dat het voldoende geld heeft om volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie uit te mogen komen. De Arnhemse club belegde vanavond op Papendal een persconferentie om mee te delen dat er goede hoop is op een snelle oplossing met Parry.

"Er is een doorbraak in de gesprekken", zei interim-directeur Edwin Reijntjes van de Arnhemse club. "We verwachten er heel snel iets over naar buiten te kunnen brengen. We zijn er nog niet, maar het gaat de goede kant op. We zijn het redelijk eens over de voorwaarden, maar het moet nog helemaal vastgelegd worden."