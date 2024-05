Koopmeiners evenaart Gullit en houdt Atalanta op Champions League-koers

Niet veel later was het Koopmeiners zelf die Atalanta op voorsprong zette. Hij kreeg de bal gelukkig voor zijn voeten en haalde vanaf een meter of 25 hard en zuiver uit: 1-2.

Het was alweer de twaalfde goal van de Nederlander dit seizoen in de Serie A. Ruud Gullit was in 1994/95 de laatste landgenoot die een dozijn doelpunten wist te maken op het hoogste niveau in Italië.