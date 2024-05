Bijna dertig jaar cel geëist voor opdrachtgever vergismoord dj Latumahina

Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 29 jaar en 9 maanden tegen Noureddine H. voor de moord waarbij de Amsterdamse Djordy Latumahina. per ongeluk werd doodgeschoten. De 43-jarige H. is de laatste verdachte die terechtstaat voor de moord die plaatsvond op 8 oktober 2016.

Volgens het OM was H. degene die de opdracht gaf om drugscrimineel Gino M. te doden. De zaak staat bekend als een vergismoord, omdat de schutter de 31-jarige dj Latumahina aanzag voor het beoogde doelwit.

Schutters openden met semiautomatische wapens het vuur op het gezin van de dj, toen hij zijn auto wilde parkeren bij hun appartement in Amsterdam-West. Latumahina overleed daarbij direct en zijn vriendin raakte ernstig gewond en blijvend verlamd. Hun 2-jarige dochtertje zat achter in de auto, zij bleef ongedeerd.

Later bleek dat Latumahina in dezelfde soort auto reed en in hetzelfde gebouw woonde als het bedoelde slachtoffer. H. is volgens het OM dan ook schuldig aan de dood van de dj.

Ontsleutelde berichten

H. werd in mei 2021 aangehouden in Spanje. Hij zat daar ondergedoken en werd al een tijdlang in de gaten gehouden door de lokale politie. Hij staat ook terecht voor het beramen van een moordaanslag op Naoufal 'Noffel' F. en voor het leiden van een criminele organisatie.

Het bewijs voor de betrokkenheid van H. bij beide moordopdrachten is gestoeld op berichten van gekraakte PGP-telefoons. Volgens de officier van justitie blijkt uit ontsleutelde berichten dat H. de opdracht gaf voor de moord en de schutter betaalde.

Er zijn meerdere chataccounts waaraan de naam van de verdachte wordt gekoppeld. Dat zou af te leiden zijn uit onder andere taalgebruik en de manier van praten, schrijft NH.

'Ik ben het niet'

Zelf ontkent H. betrokkenheid bij de moord en zegt hij de berichten niet te hebben geschreven. "Ik ben het niet", zei hij vandaag. "Dus ik kan ook niet meer zeggen dan ja of nee."

Zijn advocaat zegt dat het aangeleverde bewijs van het OM niet sterk genoeg is. "De bewijsconstructie hangt van suggesties aan elkaar. Cruciale informatie zit niet in het dossier."

De afgelopen jaren zijn zeven verdachten veroordeeld voor betrokkenheid bij de schietpartij. Schutter Djurgen W. kreeg in 2018 een gevangenisstraf van dertig jaar en andere betrokkenen kregen straffen tot 26 jaar opgelegd.

De rechtbank doet op 24 juni uitspraak.