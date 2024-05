Circa 100.000 supporters huldigen landskampioen PSV: 'Geweldig'

PSV is maandagavond in Eindhoven gehuldigd voor zijn 25ste landstitel. De selectie van trainer Peter Bosz werd na de rondrit op de befaamde platte kar door het stadscentrum op het Stadhuisplein door talloze uitzinnige fans toegejuicht.

Omstreeks 19.45 uur werd de PSV-selectie op het Stadhuisplein in het zonnetje gezet voor het oog van tienduizenden supporters. Volgens de gemeente Eindhoven zijn er ongeveer 100.000 mensen op de huldiging van PSV afgekomen.

Bosz geniet met volle teugen

Bosz kan op een persconferentie zakelijk en serieus zijn, maar tijdens de rondrit door de stad gingen bij de trainer de remmen los. "Wat een opkomst, dit is geweldig", zei de uitgelaten Bosz.

De trainer stond in het feestgedruis ook even stil bij de toekomst. "Vergis je niet: hier komen is al heel moeilijk, maar er blijven is nog veel en veel moeilijker", waarschuwde Bosz.

"We zullen nog beter moeten gaan spelen. Feyenoord is dit jaar beter geworden, maar ze zijn geen kampioen geworden. Iedereen gaat op ons jagen, we zullen nog beter moet zijn."

Ramalho beslist later over toekomst

Ondertussen lieten de spelers het kampioensfeest met volle teugen over zich heen komen. Joey Veerman genoot van een biertje en een bitterbal, Johan Bakayoko zong er tijdens zijn allereerste kampioenschap stevig op los en Malik Tillman stond vermoedelijk door de drank niet meer helemaal stevig op zijn benen.