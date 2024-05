Hamas akkoord met staakt-het-vuren-voorstel, 'Israël niet'

Hamas is akkoord met een voorstel voor een staakt-het-vuren dat is gedaan door bemiddelaars Egypte en Qatar. Dat laat de terreurorganisatie weten in een verklaring. Volgens de verklaring heeft Hamasleider Ismail Haniyeh dat telefonisch laten weten aan onder meer de premier van Qatar.

Israël geeft op dit moment geen goedkeuring aan het voorstel. Een woordvoerder van het leger laat weten het voorstel te bestuderen en dat iedere reactie op een voorstel voor een staakt-het-vuren serieus genomen wordt. Ook zegt de woordvoerder dat "iedere mogelijkheid over onderhandelingen en terugkeer van gijzelaars" uitgebreid wordt besproken.

Een anonieme Israëlische functionaris zegt tegen persbureau Reuters dat Israël niet akkoord gaat met het voorstel. Het akkoord wordt een "verwaterd voorstel" genoemd. Het zou volgens de functionaris gaan om een afgezwakte versie van een voorstel die niet acceptabel is voor Israël.

Een hoge vertegenwoordiger van Hamas reageerde bij persagentschap AFP dat "de bal nu in het kamp van Israël ligt en het land kan beslissen om met het staakt-het-vuren in te stemmen, of het tegen te werken". Volgens Israël is het een list van Hamas om zo te laten zien dat zij de partij zijn die een deal weigert.

Details onbekend

Wat er precies in het bemiddelingsvoorstel staat, is nog onbekend. Persbureau Reuters schrijft op basis van bronnen binnen Hamas dat het voorstel voor een staakt-het-vuren bestaat uit drie fases. Elke fase zou 42 dagen duren. Ook wordt er in het voorstel gesproken over een gevangenenruil en over de wederopbouw van Gaza.

Hamas heeft steeds gezegd niet akkoord te gaan met een bestand waarin niet expliciet wordt vermeld dat het om een definitief staakt-het-vuren gaat.

Israël heeft op zijn beurt altijd laten weten niet akkoord te gaan met een bestand waarin de militaire tak van Hamas blijft bestaan.

Rafah verlaten

Eerder vandaag riep het Israëlische leger zo'n 100.000 Palestijnen op om Oost-Rafah te verlaten voor "een beperkte operatie". Duizenden mensen hebben hier inmiddels gehoor aan gegeven. Onduidelijk is of dit het door Israël aangekondigde grondoffensief is in de stad in het zuiden van Gaza.

In en rond Rafah wonen ongeveer 1,4 miljoen mensen. De meesten zijn vluchtelingen en verblijven in tentenkampen. Voor de inval van Israël woonden er ongeveer 275.000 mensen.

De internationale gemeenschap, waaronder de VS, hebben er meermaals bij Israël op aangedrongen om Rafah niet binnen te vallen omdat wordt gevreesd voor een bloedbad.