Na jaren vertraging eerste astronauten met Boeing Starliner de ruimte in

Het spannendst bij een nieuw ruimteschip zijn traditioneel de lancering en de landing. Voor het eerst sinds het einde van het Mercury-project in 1963 gaan er weer astronauten de ruimte in boven op een Atlas-raket - zij het een gemoderniseerde versie. Maar hoe betrouwbaar die raket ook is, het gebruik ervan veroorzaakt direct ook een probleem, want de Atlas wordt uit de productie genomen. Er zijn nog exemplaren voor zes vluchten.

Toekomst voor Starliner?

Boeings ruimtevaartuig kan ook door een andere raket worden gelanceerd, bijvoorbeeld de Falcon 9 van SpaceX of de Vulcan van United Launch Alliance, maar die zijn niet gecertificeerd voor de Starliner. Daarom zouden er weer nieuwe testvluchten nodig zijn. Boeing verkeert al in zwaar weer, dus de vraag is: is er wel een toekomst is voor Boeings herbruikbare ruimtetaxi?

Laan denkt van wel. "Er is een markt voor ruimtestations, Boeing ziet dat ook en in principe zijn ze nog steeds een goede speler. Daarnaast heeft NASA er belang bij het Starliner-project in leven te houden. De ruimtevaartorganisatie heeft er flink in geïnvesteerd, betaalt ook voor deze vlucht, en het is goed om verschillende capsules te hebben om bij het ISS te komen."