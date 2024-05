Weer boete voor Trump om overtreding spreekverbod, rechter dreigt met cel

Donald Trump heeft opnieuw een boete gekregen omdat hij zich niet heeft gehouden aan regels die de rechter oplegde in het zwijggeldproces tegen hem. De oud-president moet 1000 dollar betalen vanwege uitlatingen over de jury, wat de rechter had verboden.

Het is de tiende boete die Trump hiervoor krijgt. De rechter waarschuwde dit keer nadrukkelijk dat een celstraf dreigt als hij niet stopt.

Trump staat in New York terecht wegens het betalen van zwijggeld aan Stormy Daniels, een pornoactrice die claimt seks met hem te hebben gehad. Volgens de aanklager vervalste Trump zijn bedrijfsadministratie om die betaling te verdoezelen. Daar kan hij maximaal vier jaar cel voor krijgen.

Lastercampagne

Aan het begin van het proces verbood rechter Merchan Trump nadrukkelijk om kwaad te spreken over mensen die betrokken zijn bij het proces, zoals juryleden en getuigen. Ook de familieleden van de rechter vallen onder dat spreekverbod, nadat Trump een lastercampagne over de dochter van Merchan was begonnen.

Vorige week legde Merchan Trump al boetes op van in totaal 9000 dollar voor negen berichten op sociale media. Trump protesteerde dat de rechter zijn vrijheid van meningsuiting inperkte, maar besloot na de boete wel de gewraakte berichten te verwijderen.

Na deze boete kwamen de aanklagers met nog vier voorbeelden waarin Trump volgens hen de regels overtreedt. Merchan gaf hun in één geval gelijk: een tv-interview van 22 april waarin Trump afgaf op de juryleden: "Die jury werd zo snel gekozen en 95 procent ervan is Democraat", voer Trump toen uit. "Het is echt zo'n oneerlijke situatie."

'Directe aanval op de rechtsorde'

"Het lijkt erop dat de boetes niet afschrikwekkend genoeg zijn. Daarom zal dit hof vanaf nu ook een celstraf moeten overwegen", waarschuwde de rechter bij zijn nieuwe vonnis. Hij kan Trump dertig dagen vastzetten wegens minachting van het hof.

Merchan voegde toe dat hij die optie niet lichtzinnig benadert. Niet alleen zou het de rechtszaak bemoeilijken, de beslissing een voormalige en mogelijk toekomstige president vast te zetten is geen sinecure. "Het is voor mij echt een laatste stap", benadrukte Merchan. "Maar ik kan niet toestaan dat u een gerechtelijke procedure ontregelt en een directe aanval uitvoert op de rechtsorde."

Trump reageerde volgens een AP-journalist in de zaal nauwelijks op de aanmaning. Hij keek nors naar de rechter, schudde zijn hoofd tweemaal en kruiste zijn armen.