'Nederland dringt samen met andere lidstaten aan op asielprocedure in niet-EU-landen'

Een groep EU-lidstaten, waaronder Nederland, werkt aan een brief aan de Europese Commissie waarin wordt aangedrongen op het opvangen in niet-EU-landen van migranten die de EU proberen te bereiken. Dat melden verschillende Tsjechische kranten die de brief in handen hebben.

In het niet-EU-land zouden de migranten dan moeten afwachten of ze asiel krijgen in de Europese Unie. Ook uitgeprocedeerde asielzoekers zouden er tot hun terugreis kunnen worden ondergebracht.

Out-of-the-box-oplossingen

Staatssecretaris Van der Burg van Asielzaken zegt dat de EU-landen op zoek zijn naar "aanvullende oplossingen" om de grip op migratie te versterken en dat de landen daarom met elkaar moeten samenwerken.

"Daarom ben ik voorstander dat landen ook naar out-of-the-box-oplossingen kijken zoals de afspraken die Italië met Albanië maakte", aldus de staatssecretaris. Hij benadrukt dit soort oplossingen "te allen tijde" in lijn moeten zijn met internationaal en Europees recht.

Deal Italië en Albanië

Het idee, geïnitieerd door Tsjechië en Denemarken, is vergelijkbaar met de overeenkomst die Italië in november sloot met Albanië. In niet-EU-land Albanië worden een deel van de geredde bootmigranten op kosten van Italië ondergebracht terwijl de Italiaanse autoriteiten hun asielaanvragen afhandelen.

In de brief aan de Europese Commissie wordt opgeroepen om meer partnerschappen aan te gaan met landen, met daarbij de Turkije-deal als voorbeeld. Concrete plannen zouden nog niet in de brief staan, ook worden er nog geen mogelijke landen genoemd om deals mee te sluiten.

Na de migratiecrisis van 2015 maakte de EU voor het eerst afspraken over het tegenhouden van migranten, destijds met Turkije. Die waren aanvankelijk omstreden, maar sindsdien zijn er akkoorden gevolgd met onder andere Tunesië, Egypte en Libanon.

Kritiek

Op het uitbesteden van migratieprocedures is veel kritiek vanuit mensenrechten- en hulporganisaties. Amnesty International noemde deal tussen Italië en Albanië eerder dit jaar "een schadelijk systeem".

"In plaats van het lijden van mensen te vergroten, moeten de autoriteiten zorgen voor toegang tot een effectieve asielprocedure, adequate opvang en veilige, regelmatige routes", aldus Amnesty. De Europese Commissie oordeelde tot dusver dat de deal tussen Italië en Albanië geen Europese regels schenden.