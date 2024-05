EU wil keiharde aanpak drugscriminaliteit, experts denken juist aan legalisering

Nog nooit werd er in Europa zoveel cocaïne onderschept als de afgelopen jaren. Uit Brussel klinkt oorlogstaal om het tij te keren: volgens de EU is een keiharde aanpak nodig. Tegelijkertijd gaan er ook stemmen op voor een compleet andere strategie, namelijk legalisering van harddrugs.

In een brief aan de Europese Commissie schreven de burgemeesters van Rotterdam, Antwerpen en Hamburg vorige week dat ze meer actie willen vanuit Europa tegen de drugsindustrie in Latijns-Amerika. Eurocommissaris Ylva Johansson, verantwoordelijk voor het drugsbeleid in de EU, zegt tegen Nieuwsuur dat ze de noodkreet in de brief ter harte neemt. Ze noemt de drugsproblematiek "een van de grootste bedreigingen van onze maatschappijen". "Existentieel", zelfs.

De burgemeesters bezochten begin dit jaar gezamenlijk de havens van Colombia, Ecuador, Peru en Costa Rica. In de brief vragen ze de Commissie onder andere om politie- en douanemedewerkers naar Latijns-Amerika te sturen. Johansson zegt dat het aan lidstaten zelf is om dat te organiseren, "maar ik kan veel doen om dat te faciliteren."

Johansson zegt dat er op dit moment wordt onderhandeld om vijf Latijns-Amerikaanse landen een Europol-status te geven. Colombia heeft die status al. "Als je een Europol-overeenkomst hebt met een partnerland, kun je gegevens met elkaar uitwisselen. Dat is de beste manier om gezamenlijke onderzoeken uit te voeren en achter de criminele groeperingen aan te gaan."

Nieuwe taken drugsagentschap

Sinds de jaren 90 monitort het Europees waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving EMCDDA wereldwijde drugsmarkten en drugsgebruik. Om de huidige "dreiging" het hoofd te bieden, gaat het centrum op de schop. Het agentschap gaat meer onderzoek doen naar veiligheidskwesties, gaat Brussel adviseren en er komt een nieuw waarschuwingssysteem voor drugs.

Directeur van het agentschap, Alexis Goosdeel, zegt: "Het doel van het waarschuwingssysteem is nieuwe drugs te identificeren, het risico ervan vast te stellen, en een manier te ontwikkelen voor artsen om ze te herkennen."

Dit systeem zou een nieuwe crisis met synthetische drugs moeten voorkomen, maar biedt niet direct oplossingen voor de toestroom aan cocaïne in Europa. In de afgelopen jaren is steeds meer cocaïne onderschept in de EU: