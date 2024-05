Spaans museum toont 'nieuw' werk van barokschilder Caravaggio

In Madrid is binnenkort een pas ontdekt werk van de wereldberoemde schilder Caravaggio te zien. Het zeventiende-eeuwse schilderij wordt sinds kort toegeschreven aan de Italiaanse schilder. Museum Del Prado mag het doek tijdelijk tentoonstellen en noemt het een van de grootste ontdekkingen in de kunstgeschiedenis.

Op het schilderij Ecce Homo (Latijn voor "Zie de mens") is een fragment te zien uit het Nieuwe Testament, waarop Pontius Pilatus Jezus met doornenkroon laat zien aan de mensenmassa. Het is 111 bij 86 centimeter groot.

Veel meer waard

Het schilderij zou in 2021 geveild worden en werd toen nog toegeschreven aan een onbekende kunstenaar. Het werd geschat op zo'n 1500 euro. Toen experts aan de maker gingen twijfelen, werd de veiling geblokkeerd.

De eigenaren lieten onderzoek doen en daaruit bleek dat het ging om een doek van Caravaggio. Daarmee steeg het direct enorm in waarde. Ter vergelijking: een ander werk van de Italiaan werd in 2019 geveild voor 150 miljoen euro.

De eigenaren lieten het schilderij restaureren en besloten het opnieuw onder de hamer te brengen. Wie het schilderij nu in bezit heeft en hoeveel ervoor is betaald, is niet bekend.

Zestig werken

Barokschilder Michelangelo Merisi da Caravaggio leefde van 1571 tot 1610. Van hem zijn ongeveer zestig werken bekend. Ecce Homo werd gemaakt tussen 1605 en 1609. Het zou ooit tot de privécollectie van de Spaanse koning Filips IV hebben behoord.

Het schilderij is van 28 mei tot oktober te zien in museum El Prado. De resultaten van het onderzoek worden tegelijkertijd vrijgegeven.