90 graven vernield op Utrechtse begraafplaats: 'Laat ze met rust'

Er zijn allerlei vernielingen gepleegd, zegt de woordvoerder. "We zien vooral dat foto's die gedrukt staan op tegeltjes of porseleinen plaatjes zijn kapotgeslagen. Andere glazen elementen zijn ook omgeschopt of stukgeslagen."

Niet tegen één groep

Over de hele begraafplaats is een ravage aangericht. Het grote aantal vernielde graven wijst er volgens de woordvoerder op dat de actie niet was gericht tegen één persoon of een bepaalde groep.

De politie doet nu onderzoek naar de toedracht. Op de begraafplaats hangen geen camera's, dus getuigen worden opgeroepen zich te melden. De contactpersonen van de overledenen worden per brief ingelicht over de situatie, aldus de gemeente.

'Gewoon kansloos'

Van der Ploeg hoopt dat het graf van haar tante voortaan met rust gelaten wordt. "Het is gewoon kansloos", zegt ze. "Ik snap dat er van alles in de wereld aan de hand is, maar mensen die al tien of twintig jaar begraven zijn hebben daar niets mee te maken. Dus laat ze met rust."