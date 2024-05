Pogacar kan massasprint net niet voorkomen, Merlier wint eerste sprint in Giro

Tim Merlier van Soudal-QuickStep heeft de derde rit in de Giro op zijn naam geschreven. In de eerste sprintetappe van deze Ronde van Italië was de Belg Jonathan Milan (Lidl-Trek) en Biniam Girmay (Wanty) te snel af.

Merlier start in etappe vier in het paars. De Belg heeft net als Jonathan Milan 63 punten in het puntenklassement, maar staat door zijn etappewinst bovenaan.

Van de Nederlandse sprinters was Olav Kooij de beste, met een zesde plaats. Hij was gisteren nog gevallen, maar kon toch meedoen om de ereplaatsen. Fabio Jakobsen liet het sprinten aan zijn teamgenoot Tobias Lund Andresen die verdienstelijk vijfde werd. Danny van Poppel eindigde op plek 15.

Dat het nog een sprint werd bleek geen uitgemaakte zaak. Drie kilometer voor de finish reageerde Pogacar op een aanval van Mikkel Honoré, Geraint Thomas pareerde de aanval meteen. Zo leek het erop dat de drie een massasprint konden voorkomen. Toen Honoré eraf moest, bleven Thomas en de roze trui voorop. Dat hielden ze vol tot ver in de laatste kilometer, maar de sprinters wisten ze nog net bij te halen.

Tussensprints

De rit van Novara naar Fossano over ruim 166 kilometer was gemaakt voor sprinters. In de eerste honderd kilometer was er geen enkele serieuze uitlooppoging. Na de eerste tussensprint bleef een groep sprinters enige tijd vooruit, maar ze werden uiteindelijk wel teruggehaald.

De enige schermutselingen waren rondom de tussensprints. Daarin toonde Milan zich de snelste door twee keer de volle buit te pakken. Ook brak het peloton nog in stukken op zo'n vijftig kilometer voor de finish, maar dat kon snel hersteld worden door de ploegen die achterop waren geraakt, zoals Visma-Lease a Bike met Cian Uijtdebroeks.

Onderweg pakte Pogacar twee seconden bonificatie, Thomas pakte er eentje. Zo verstevigde de Sloveen zijn leidende positie in het klassement,