Formerende partijen kijken naar Belgische maatregel: geen mannen in asielopvang

België ontvangt per hoofd van de bevolking meer asielzoekers dan Nederland, zo blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Nederland zat in 2023 met 2221 asielaanvragen per miljoen inwoners net onder het EU-gemiddelde; België zat erboven met 2999 asielaanvragen per miljoen inwoners.

Of de maatregel België iets heeft opgeleverd, moet nog blijken. Uit de statistieken blijkt dat het aantal asielaanvragen sinds het invoeren van de maatregel eind augustus 2023 na een korte piek in de herfst is gedaald. In Nederland, dat zo'n maatregel niet invoerde, was echter hetzelfde patroon zichtbaar.

Onderstaande grafiek laat de ontwikkeling van het aantal asielaanvragen in België en Nederland in de afgelopen 12 maanden zien: