Topsnelheid vanaf 2027 omlaag in MotoGP, moet motorsport veiliger maken

De topsnelheid in de MotoGP gaat vanaf 2027 omlaag. De koningsklasse van de motorsport heeft besloten om vanaf dat seizoen motoren in te voeren met minder vermogen.

Dat moet de sport veiliger, spannender én duurzamer maken, met bovendien meer inhaalmanoeuvres, aldus de MotoGP. De kwaliteiten van de coureurs moeten weer meer de doorslag geven, zo valt te lezen in een document waarin de nieuwe motorregels worden toegelicht.

De maatregel houdt in dat de cilinderinhoud van de nieuwe motoren naar beneden gaat van 1000cc naar 850cc. De cilinderinhoud geeft aan hoeveel brandstof er kan worden verbrand. Hoe groter het volume, hoe meer energie de motor levert.

Maar dat is lang niet de enige maatregel die de MotoGP doorvoert. De teams hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in een wildgroei aan aerodynamische snufjes, maar dit komt de spanning in de motorklasse niet ten goede.

Gehoopt wordt dat het strijdtoneel weer wat gelijker wordt met een aantal aerodynamische beperkingen, zoals het verbieden van een langere neus en een vleugel achterop.

Snelheidsrecord van Jorge Martin

Een andere belangrijke regel is dat enkele elektronische hulpmiddelen worden verboden. Coureurs moeten de motor weer starten zonder computerassistentie. En zo is er ook de truc om de rijhoogte aan te passen bij het uitkomen van een bocht. Nu zakken motoren na de bocht ietwat in, waardoor ze aerodynamischer zijn en sneller naar een topsnelheid kunnen accelereren op de rechte stukken.

Ter illustratie: het snelheidsrecord gehaald in 2022 in de MotoGP staat op naam van Jorge Martin op een Ducati-motor, met 363,6 kilometer per uur op het Italiaanse circuit Mugello.

Ook gaat de inhoud van de benzinetank van 22 naar 20 liter en rijden de motoren vanaf 2027 op duurzamere brandstof. Zo moeten coureurs spaarzamer omgaan met hun vermogen, is de gedachte. Ook mogen ze gedurende het seizoen nog maar van zes motorblokken gebruik maken in plaats van zeven.

Liberty Media

Begin april werd bekend dat Liberty Media de rechten van de MotoGP en alle bijbehorende kampioenschappen overneemt. Het bedrijf, dat sinds 2017 ook eigenaar van de Formule 1 is, betaalt ongeveer 4,2 miljard euro voor 86 procent van de aandelen van Dorna Sports, het bedrijf achter de MotoGP.