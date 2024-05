OM: uitspraak Timmermans over Wilders op partijcongres niet strafbaar

De uitspraak die GroenLinks-PvdA-fractievoorzitter Frans Timmermans vorige maand over PVV-leider Geert Wilders deed, was volgens het Openbaar Ministerie niet strafbaar.

Timmermans zei 20 april op een ledencongres van GroenLinks-PvdA in Apeldoorn: "Mensen, onze taak is helder: wij zullen niets nalaten om te voorkomen dat Wilders in dit land aan de macht komt." De PVV-leider deed daarop aangifte.

Politieke middelen

Het OM stelt dat uit de rest van de speech voldoende blijkt dat Timmermans het hier heeft over politieke middelen.

"Zo doet de fractievoorzitter direct na deze uitspraak een oproep aan de formerende partijen om geen kabinet te vormen met Wilders", meldt het Openbaar Ministerie. "En dat GroenLinks-PvdA 'keihard oppositie' zal voeren als dat toch gebeurt."

Bedreiging

Wilders interpreteerde de uitspraak als een bedreiging. "Niets nalaten? Niets? Dus ook geen geweld?", schreef hij destijds op X, gevolgd door: "Ik ga aangifte doen".

Timmermans zei in reactie op Wilders' aankondiging al direct dat hij helemaal niet tot geweld heeft opgeroepen. "Mijn middelen zijn altijd parlementair en niets anders. Iedere andere suggestie werp ik verre van me."