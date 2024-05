Bij voetbalclub Celtic wappert vrijelijk de pridevlag: 'We zijn niet alleen'

Celtic is van oorsprong katholiek, ontstaan dankzij Ierse immigranten die de club in 1888 hebben opgericht. Dat deden ze in eerste instantie om geld in te zamelen voor armen en minderbedeelden. Er is, kortom, van begin af aan oog voor iederéén in de samenleving.

Niet voor niets is het lied You'll Never Walk Alone van Gerry & The Pacemakers de verbroederende hymne die elke keer weer uit zestigduizend kelen klinkt in stadion Celtic Park.

Steeds inclusiever

Celtic steunt in deze tijd openlijk de boodschap van de lhbti-fanclub Proud Huddle. Die luidt volgens Murphy: "We zijn hier, we doen je niets aan, we werken samen, we zijn elkaars buren. Dus waarom zouden we ook niet samen van dezelfde voetbalclub kunnen genieten?"