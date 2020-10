Surfvakantie bracht de lach weer terug bij topatlete Vetter

"Het gevoel dat toen overheerste, was: wat ben ik hier in godsnaam aan het doen? Achteraf heb ik wel spijt dat ik naar Doha ben toe gegaan, maar ik moest echt hard op mijn bek gaan om bewust te zijn: hé, dit is echt niet goed."

In de NOS Olympische Podcast blikt Vetter met Jeroen Stekelenburg terug op die donkere periode in haar leven. Maar vertelt ze ook wat het haar gebracht heeft.

Ze hoefde alleen de 800 meter nog maar te finishen om haar WK af te sluiten en zich voor de olympische zevenkamp te plaatsen. Het was haar allemaal niets waard. Terwijl het nu - iets meer dan een jaar later - zo'n kleine moeite lijkt.

Twee rondjes moest meerkampster Anouk Vetter nog lopen vorig jaar bij de WK atletiek in Doha. Maar ze deed het niet. De Europees kampioene van 2016 was niet meer gelukkig op de atletiekbaan, koos voor zichzelf en besloot ermee te stoppen.

Vetter heeft geen enkele negatieve reactie gekregen op haar beslissing om tijdelijk te stoppen en daarover eerlijk naar buiten te treden. "Nee, maar daar was ik wel heel bang voor. Als iemand anders het zou gebeuren, zou ik zeggen: oh sterk, wat tof dat ze dit deelt. Maar als het jezelf overkomt, is het toch anders."

Uit de sportwereld kwam veel bijval: "Sinds ik naar buiten ben gekomen, hoor ik ook van andere sporters: hé, ik heb dit ook meegemaakt en dit is helemaal niet gek. Ik vind het wel fijn dat het bespreekbaar is geworden. Dat is echt goed."

Surfen in Sri Lanka

Ze ging na het WK in haar eentje op reis, op surfvakantie in Sri Lanka. Daar heeft ze voor het eerst in tijden heel veel gelachen. "In november dacht ik: het is mooi geweest. Ik ga wat nieuws leren. Ik ben in mijn eentje daar naartoe gegaan. Ik woonde in huis vol met meiden. Ik heb daar echt in een scheur gelegen."

"En wat ik zo fijn vond, zij hadden geen idee wie ik was. Ik was daar gewoon 'one of the girls'. Uiteindelijk kwam aan het eind van de vakantie 'oh, jij bent olympische sporter'. Maar daarvoor: beetje surfen, eten, drinken, feestjes. Heerlijk."