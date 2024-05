Politie kent identiteit andere verdachten van aanval op SPD-politicus

De politie in Dresden heeft de resterende drie verdachten geïdentificeerd van de aanvallen afgelopen weekend op de sociaaldemocratische Europarlementariër Matthias Ecke (SPD) en een campagnemedewerker van de Groenen. Het zijn jongemannen van 17 en 18 jaar oud. De vierde verdachte, een 17-jarige jongen, meldde zich zondagnacht bij de politie. Hij heeft bekend dat hij een van de daders is.

De politie denkt bij doorzoekingen van woningen bewijsmateriaal te hebben gevonden. De verdachten wordt zware mishandeling ten laste gelegd. Volgens Duitse media mogen ze het proces thuis afwachten. Over het motief achter de aanvallen wordt niets gezegd, het onderzoek loopt nog.

In media en de politiek houdt men er rekening mee dat de daders uit rechts-radicale hoek komen. De slachtoffers van de aanvallen voerden campagne voor de Europese verkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen volgende maand. Bondskanselier Scholz (SPD) riep op tot "gezamenlijke actie tegen rechts".

In Dresden en Berlijn demonstreerden gisteravond duizenden mensen voor de democratie en tegen geweld. President Steinmeier riep op politieke meningsverschillen vreedzaam en met respect voor elkaar te beslechten. De minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Brandenburg wil dinsdag met zijn collega's uit andere deelstaten de mogelijke gevolgen bespreken.

Zwaargewond

Ecke werd vrijdagavond door vier donker geklede mannen aangevallen toen hij in Dresden verkiezingsposters aan het plakken was. Hij ligt in het ziekenhuis met een gebroken jukbeen, een breuk in een oogkas en bloeduitstortingen in het gezicht. Hij is gisteren geopereerd en maakt het naar omstandigheden goed, zegt zijn partij.

Een paar minuten eerder had dezelfde groep daar in de buurt de campagnemedewerker van de Groenen aangevallen. Hij raakte gewond toen hij werd geslagen en geschopt, maar hoefde voor zover bekend niet naar het ziekenhuis.

Meer aanvallen

Ook elders in Duitsland zijn de afgelopen week politici aangevallen. Zaterdagochtend kreeg in Nordhorn, net over de grens bij Hengelo, een politicus van de rechtsradicale AfD klappen. In Essen, in het Ruhrgebied, zijn donderdag twee politici van de Groenen aangevallen. In de deelstaat Brandenburg kon Bondsdagvicevoorzitter Göring-Eckhardt vorige week een bijeenkomst niet verlaten, omdat ze werd bedreigd.

Verschuiving

In 2019 werd CDU-politicus Walter Lübcke door een neonazi vermoord. Voor dat jaar waren vooral AfD-aanhangers slachtoffer van een aanval. Nu zijn dat vooral mensen van de Groenen. Die eisen daarom meer bescherming in campagnetijd.

Vorig jaar telde de Duitse regering 2790 aanvallen op politici. In 1219 gevallen waren Groenen het doelwit, 478 keer een AfD'er en 420 keer een SPD'er.

PvdA-Europarlementariër Cahim reageerde in Nieuwsuur op de aanval op Europarlementariër Ecke: