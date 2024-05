Podcast De Dag: BBB-kiezers over hun nuchtere 'cheerleader'

De finaleweek is aangebroken: deze week hakken de formerende partijen de knopen door en wordt duidelijk of ze wel of niet met elkaar in een kabinet stappen. In aanloop naar dat moment laten we in de podcast kiezers van deze vier partijen horen. Eerder kwamen NSC-kiezers aan het woord over Pieter Omtzigt en de stroeve formatie en PVV-kiezers over de vraag of Geert Wilders niet teveel weggeeft. Vandaag is de BBB aan de beurt.

De BBB is 'de cheerleader' van het nieuwe kabinet, aldus politiek verslaggever Lars Geerts. De partij lijkt aan tafel de minste twijfels te hebben over de samenwerking, zegt hij, maar inhoudelijk loopt de BBB ook wel tegen problemen aan. Hoe behoud je genoeg kleur op de wangen, kan de BBB de verkiezingsbeloftes nakomen en hoe vinden de kiezers zelf dat het gaat?

