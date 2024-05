Rijkswaterstaat plaatst zes gigantische pompen in de Afsluitdijk

Rijkswaterstaat is begonnen met het plaatsen van zes grote pompen in een nieuw gemaal in de Afsluitdijk. De pompen zijn bijna 12 meter hoog en wegen 90 ton. Ze moeten zorgen voor een betere afvoer van water uit het IJsselmeer naar de Waddenzee.

Rijkswaterstaat noemt het plaatsen van de pompen precisiewerk. Het hijsen kan alleen als het niet te hard waait. Ook is de ruimte beperkt. Bij het plaatsen van de pompen in het betonwerk van het gemaal is er een speling van 8 millimeter.

De pompen zijn in Spanje gebouwd en met een schip naar de Robbenplaat vervoerd. Daar zijn ze vorige week aangekomen. Om ze op de juiste plek te krijgen, gebruikt Rijkswaterstaat een drijvende kraan en een op afstand bestuurbaar platform op wielen.

Tegen overstromingen

Het gemaal moet overstromingen voorkomen. Volgens Rijkswaterstaat stroomt er steeds meer water uit rivieren naar het IJsselmeer. Dat moet afgevoerd worden en de oude spuisluizen kunnen dat niet aan.

Ook kunnen die water alleen naar de Waddenzee verplaatsen als het waterpeil daar lager is dan in het IJsselmeer. Met de stijgende zeespiegel is de verwachting dat er in de toekomst minder gespuid kan worden.

De nieuwe pompen hebben dat probleem niet en die kunnen 275.000 liter water per seconde afvoeren. Dat betekent dat een olympisch zwembad in 9 seconden gevuld is. Daarmee wordt het gemaal een van de grootste in Europa.

Rijkswaterstaat verwacht dat de klus, die via webcams is te volgen, zo'n twee weken gaat duren.