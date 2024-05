PVV'er gefotografeerd met conceptakkoord, met 'strengste asielpakket ooit'

In het conceptregeerakkoord gaat het over een lastenverlichting van 'PM miljard' voor werkenden met middeninkomens en mensen in de knel vanaf 2025. Waarschijnlijk wordt met PM 'pro memorie' bedoeld: later te bepalen, ter herinnering.

Een nieuw kabinet moet aan de slag met een hoofdlijnenakkoord op de volgende punten, zo is te lezen: bestaanszekerheid en koopkracht, grip op migratie, wonen en volkshuisvesting, infrastructuur en openbaar vervoer. En een goede toekomst voor landbouw en visserij.

Doorbraken

Verder staat in het concept-akkoord dat niet alles in één keer op te lossen is, maar "Nederland wacht op doorbraken" omdat overheid en politiek voor de burgers niet betrouwbaar zijn gebleken, of het nu gaat om rechtszekerheid, goed bestuur of veiligheid in eigen buurt."

Het document dateert volgens het stempel van 2 mei, vorige week donderdag.