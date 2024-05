Vanavond op tv: Xi's charmeoffensief in Europa • Lonen zonnepanelen nog? • Drugsoorlog in Europa

Drugsbeleid Europa

Nog nooit werd er in Europa zoveel cocaïne onderschept én gebruikt. Ook de geregistreerde drugscriminaliteit in de EU ligt hoger dan ooit. Uit Brussel klinkt er nu oorlogstaal om het tij te keren. Maar in België, dat zelf wordt geteisterd door een enorme cocaïnetoestroom via de Antwerpse haven, vragen experts zich af of het legaliseren van drugs niet een veel betere de oplossing is dan een War on Drugs. We bespreken de Europese plannen met Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson.