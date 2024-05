Boogschutter Wijler geplaatst voor Spelen na onderonsje in OKT-finale

Handboogschutter Steve Wijler heeft zich maandagmiddag geplaatst voor de Olympische Spelen op het onderdeel recurve.

De Nederlanders Wijler en Senna Roos bereikten de finale van het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Essen. Wijler won het oranje-onderonsje met 6-2 in sets.

Een plaats op het podium was normaal gesproken ook voor Roos genoeg voor plaatsing voor de Spelen, maar door de aanwezigheid van Wijler is Roos nog niet gekwalificeerd. Er wordt maar een ticket per land uitgegeven tijdens dit OKT. De Oekraïner Ziga Ravnikar pakte het brons en is wel geplaatst.

Onverwachts verlies Schloesser

Bij de vrouwen slaagden Gaby Schloesser en Quinty Roeffen er 's ochtends nog niet in om een ticket te bemachtigen voor de Spelen in Parijs. Roeffen verloor in de halve finale met 6-0 en moest het in de strijd om het brons ook ternauwernood afleggen tegen de Turkse Elif Gokkir.

Gaby Schloesser-Bayardo verloor tamelijk onverwachts in de kwartfinale van het Europese OKT met 7-1 in sets van Pärnat. De Mexicaans-Nederlandse boogschutter won samen met Wijler zilver op de Olympische Spelen in Tokio op het onderdeel mixed team.