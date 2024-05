Haalt Sinner Roland Garros? 'Speel alleen als ik honderd procent fit ben'

Het is maar de vraag of een van de indrukwekkendste tennisser van dit jaar zal spelen op Roland Garros. Jannik Sinner is geblesseerd aan zijn heup en heeft zich afgemeld voor het masterstoernooi in Rome dat maandag begonnen is.

De heup hindert de 22-jarige Sinner dusdanig dat deelname aan het tweede grandslamtoernooi van het jaar, het Franse Roland Garros, onzeker is geworden.

De mondiale nummer twee, die dit jaar op de Australian Open zijn eerste grandslamtitel greep, kreeg vorige week tijdens het masterstoernooi in Madrid last van zijn heup. De Italiaan meldde zich voor zijn kwartfinalepartij tegen Felix Auger-Aliassime af.

Fit worden voor Parijs

Sinner heeft nog tot 26 mei om fit te worden, want dan begint het grandslamtoernooi in Parijs. Maar, zei Sinner al: "Ik speel alleen op Roland Garros als ik honderd procent ben. Ik speel nu een periode niet en dan bekijken we hoe het vanaf volgende week gaat."