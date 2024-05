Rusland kondigt simulatie aan van inzet tactische kernwapens

Rusland kondigt een simulatie aan van inzet van tactische kernwapens. Dat zijn kernwapens die op het slagveld kunnen worden ingezet om militaire doelen uit te schakelen. De oefening vindt plaats in het Zuidelijke Militaire District van Rusland dat aan het oosten van Oekraïne grenst.

"De oefening gaat op korte termijn van start en ook de luchtmacht en marine doen eraan mee", laat het Russische ministerie van Defensie weten. "Het doel is het paraat houden van het personeel en materieel van de eenheden die met deze wapens moeten vechten."

Het ministerie zegt dat de oefening het antwoord is op "provocerende uitspraken en bedreigingen van westerse bestuurders". Daarmee worden de Franse president Macron en de Britse minister van Buitenlandse Zaken Cameron bedoeld.

Macron vorige week zijn eerdere uitspraken dat Frankrijk desnoods militairen naar Oekraïne stuurt om dat land te helpen in de oorlog tegen Rusland. Cameron zei dat Oekraïne wapens die het van het Verenigd Koninkrijk kreeg, mag inzetten tegen doelen in Rusland. Dat mocht eerder nog niet, omdat westerse landen bang zijn daardoor zelf in oorlog met Rusland te raken.