Berlijn probeert opnieuw van villa Goebbels af te komen, anders volgt sloop

Berlijn doet een nieuwe poging om van een villa van Joseph Goebbels af te raken. Desnoods gratis. "Als het weer niet lukt, rest ons niets anders dan hem te slopen. De voorbereidingen zijn getroffen", zegt stadstaatminister van Financiën Stefan Evers.

Villa Bogensee ligt even ten noorden van Berlijn in de gemeente Wandlitz, in de deelstaat Brandenburg. De stad deed de 17 hectare grond in 1936 aan Goebbels cadeau voor zijn verjaardag. De Duitse filmmaatschappij UFA bouwde voor hem een villa met dertig kamers waar Goebbels vrienden, relaties en naar verluidt ook zijn minnaressen ontving.

Het nazikopstuk en zijn vrouw maakten net voor de verovering van Berlijn, in mei 1945, een eind aan hun leven en ook aan dat van hun zes jonge kinderen. De villa kwam na de oorlog in handen van de communistische jeugdbeweging van de DDR. Na de val van de Muur en de eenwording van Duitsland kreeg Berlijn het landgoed terug, maar het lukte niet om er een goede bestemming voor te vinden.

Evers zei vorige week dat hij zich bewust is van de bijzondere historische waarde van het landgoed en dat de stad zich jarenlang ingespannen heeft om het een nieuwe bestemming te geven. "Dat kunnen wij echter niet alleen, daar hebben we partners bij nodig, met name de deelstaat Brandenburg en de gemeente." Maar een akkoord kwam er niet terwijl de kosten voor onderhoud en de verzekering doorlopen, dat gaat om miljoenen euro's per jaar. Daarom wil de stad er nu vanaf.

Weinig begrip

De gemeente is bang dat de villa in handen van rechtsradicalen komt. "Ik zie niet graag gebeuren dat Berlijn het gebied aan iemand geeft die een ideologisch doel heeft", zegt burgemeester Borchert in de Berliner Morgenpost. De krant wijst erop dat een groepering die tot Reichsbürger-beweging wordt gerekend, jaren geleden al geprobeerd heeft het landgoed in handen te krijgen.

Mogelijk biedt de Duitse regering een uitweg. Het ministerie voor Wonen, Stadsontwikkeling en Bouw liet aan persbureau DPA weten dat het met betrokken overheden bekijkt of het landgoed een nieuwe bestemming kan krijgen. Berlijn is dan bereid er gratis afstand van te doen.