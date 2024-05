Lord of the Rings en Titanic-acteur Bernard Hill (79) overleden

De Britse acteur Bernard Hill is op 79-jarige leeftijd overleden. Hill speelde in meer dan 100 films en tv-series, maar is vooral bekend door zijn rollen in twee absolute kaskrakers: The Lord of the Rings-trilogie en Titanic. Hill stierf zondagochtend.

Hij speelde de rol van koning Théoden in de The Lord of the Rings-films The Two Towers en The Return of the King.

Een scène uit The Return of the King met de speech van koning Théoden, voorafgaand aan de strijd: