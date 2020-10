Shell verdubbelt investeringen duurzame energie en verhoogt winstuitkering

Oliebedrijf Shell gaat meer investeren in schone energie, schulden afbouwen en meer winstuitkering betalen aan beleggers. Die laatste stap is opvallend, omdat het bedrijf eerder dit jaar voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog de winstuitkering, het dividend, verlaagde.

Shell kondigde in een toelichting op de kwartaalcijfers aan de investeringen in duurzame energie te verdubbelen van 11 naar 25 procent. De verhoging van de investering in duurzame energie gaat onmiddellijk in, vertelde bestuursvoorzitter Ben van Beurden van Shell tijdens een digitale persconferentie.

Het gaat voor het komende jaar om een bedrag van zo'n vijf miljard dollar, dat geïnvesteerd wordt in duurzame elektriciteit zoals windparken op zee, waterstofprojecten en biobrandstoffen. Het gaat niet alleen om energieprojecten ook de marketing voor duurzame energie valt onder deze investeringen. Details over de plannen worden begin volgend jaar bekendgemaakt.

Olieproductie Shell heeft hoogtepunt gehad

Shell verwacht ook de komende jaren een kwart van het jaarlijkse investeringsbedrag van ongeveer 20 miljard dollar uit te geven aan duurzame energieprojecten. Dat betekent dat driekwart van de investeringen voorlopig nog naar olie en gasprojecten gaan. Het Internationale Energie Agentschap verwacht dat de vraag naar olie op zijn vroegst in 2023 weer op het niveau van voor de coronacrisis zit.

Topman Ben van Beurden denkt dat Shell afgelopen jaar het hoogtepunt van de olieproductie al bereikt heeft. Hij zegt dat Shell meer wil investeren in technologieën voor de toekomst en tegelijkertijd een interessante investering wil zijn voor beleggers.

De winstuitkering stijgt dit kwartaal met 4 procent en ook de komende jaren heeft het bedrijf het voornemen om de uitkering te laten stijgen.

Dit jaar is de beurskoers van Shell drastisch gedaald, met meer dan 60 procent. Gisteren dook de koers van het aandeel Shell voor het eerst sinds begin jaren 90 onder de 10 euro. Na de aankondiging van vanochtend steeg het aandeel zo'n 5 procent op de beurs.

Weer winstgevend

Uit de kwartaalcijfers blijkt verder dat Shell na forse verliezen eerder dit jaar het afgelopen kwartaal winst heeft gemaakt. Er bleef onderaan de streep 489 miljoen dollar over, omgerekend 416 miljoen euro. Vorig jaar maakte Shell in hetzelfde kwartaal nog 5,9 miljard dollar winst.

In het derde kwartaal was de olieprijs aanmerkelijk hoger dan in het tweede kwartaal en herstelde de vraag naar olie enigszins. De vraag bleef nog ver achter bij die van een jaar geleden.

De laatste weken is de olieprijs weer aan het dalen. Door de nieuwe uitbraak van het coronavirus en nieuwe maatregelen van overheden is er minder vraag naar brandstof en lijkt economisch herstel te vertragen.