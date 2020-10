Shell paait beleggers en verhoogt de winstuitkering

In het derde kwartaal was de olieprijs aanmerkelijk hoger dan in het tweede kwartaal en herstelde de vraag naar olie enigszins. De vraag bleef nog ver achter bij die van een jaar geleden.

In de de nieuwste aflevering van podcast POEN gaat het over blijvende veranderingen door de coronacrisis, onder meer in de olie-industrie. Is de dalende vraag naar olie blijvend of is de piek in de vraag nog lang niet bereikt?

POEN kun je hier beluisteren en is te vinden in de populairste podcastapps.