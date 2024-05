Israëlische leger roept op tot vertrek burgerbevolking Oost-Rafah

Een journalist van Al Jazeera in Rafah stelt echter dat de aangewezen humanitaire zones niet veilig zijn. "Deze zones worden constant aangevallen, het westen van Khan Younis, of hier, in Rafah", zegt hij. Omdat de onderhandelingen tussen Israël en Hamas dreigen stuk te lopen, zijn de afgelopen dagen al meerdere burgers vertrokken uit Rafah. "Maar niet per se naar de aangewezen evacuatiezones, want ze geloven niet wat Israël zegt", aldus de verslaggever.

'Mensen zullen onvermijdelijk sterven'

Hulporganisatie Islamic Relief zegt geschokt te zijn door de gedwongen evacuatie van Oost-Rafah. "Zoals we de afgelopen zeven maanden hebben gezien, is het dwingen van zo veel mensen om te verhuizen onmogelijk zonder ernstige humanitaire gevolgen", staat in een verklaring. "Mensen zullen onvermijdelijk sterven als gevolg van de evacuatie." Ook schrijft de organisatie dat de aangewezen humanitaire zone helemaal niet veilig is.

In Al-Mawasi, dat Israël uitriep tot humanitaire zone, verblijven nu al tienduizenden Palestijnen en is nauwelijks toegang tot hulp en voedsel. Volgens hulporganisaties worden er nog steeds aanvallen uitgevoerd in de regio en zijn er onvoldoende voorzieningen in het geval van een nieuwe toestroom.

Hamas-functionaris: Gevaarlijke escalatie

Sami Abu Zuhri, een hoge Hamas-functionaris, noemt de oproep van het Israëlische leger om uit Rafah te vertrekken "een gevaarlijke escalatie". Hij houdt naast Israël ook de Verenigde Staten verantwoordelijk, zegt hij tegen persbureau Reuters.

Delegaties van Israël en Hamas hebben afgelopen weekend opnieuw gesproken over een bestand, maar dat lijkt niets te hebben opgeleverd.